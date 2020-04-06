За вихідні на Львівщині оштрафували 128 порушників карантину

Впродовж вихідних, 4 та 5 квітня, на Львівщині склали 128 протоколів про порушення правил карантину. Порушники повинні сплатити штраф від 17 до 32 тисяч гривень. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Правоохоронці розповідають, що особливу увагу приділяли паркам, зонам відпочинку, дитячим майданчикам та іншим громадським місцям.

Загалом на Львівщині у вихідні поліцейські склали 128 протоколів про порушення правил щодо карантину.

«До відпрацювання залучалися співробітники територіальних, оперативних підрозділів, батальйону поліції особливого призначення, батальйону «Львів», а також працівники патрульної поліції і Нацгвардійці», – йдеться в повідомленні.

Також правоохоронці контролюють громадян, котрі повернулись з-за кордону. Від початку запровадження обмежень щодо таких порушників склали сім адмінпротоколів.

Нагадаємо, уряд посилив заходи попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Список додаткових обмежень – за посиланням.

Як відомо, карантин в Україні запровадили ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадаємо, що уряд розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Детальніше читайте тут.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.