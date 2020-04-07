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За ніч на Львівщині з підозрою на корнавірус звернулися ще 5 людей

Ольга Денисяка

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Впродовж ночі 7 квітня з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 5 осіб. Станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 126 осіб. Про це інформує пресслужба Львівської ОДА з посиланням лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталію Тімко.

 

Нові пацієнти – з Пустомитівського, Сокальського районів та міста Львів.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 78 осіб.

На самоізоляції знаходяться 259 осіб. Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 8-ми пацієнтів стан важкий, ще двоє пацієнтів підключені до апарату штучної вентиляції легень. П’ять осіб знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії.

За увесь час виписано 106 пацієнтів. Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 443 людей. За увесь час у 317 пацієнтів області не підтвердили діагноз коронавірус.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині лабораторно підтвердили ще 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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