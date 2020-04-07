У Львові тимчасово не курсує тролейбус №27

На час карантину у Львові вирішили тимчасово зупинити роботу тролейбусів №27 (станція «Скнилів» – пл. Кропивницького), адже маршрут не є завантаженим, а схему його руху дублюють автобуси. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Як розповів директор ЛКП «Львівелектротранс» Андрій Свищо, через введені обмеження щодо кількості пасажирів під час коронавірусного карантину підприємство зазнає великих збитків. Відтак роботу деяких тролейбусних маршрутів вирішили переглянути.

«Проаналізувавши тролейбусний маршрут №27, було прийнято рішення на час карантину призупинити його роботу. Маршрут не є завантажений пасажирами, оскільки його дублюють автобусні маршрути. Після карантину його відновимо», – сказав Андрій Свищо.

За його словами, зараз «Львівелектротранс» також розглядає можливість внесення змін до схеми руху тролейбуса №31.

Нагадаємо, під час карантину у Львові у звичному режимі працює лише комунальний транспорт – маршрутки АТП-1 і тролейбуси, трамваї «Львівелектротрансу». Автобуси приватних перевізників або взагалі не виїжджають, або на маршрути виходить 10-20% машин.

Із 6 квітня весь громадський транспорт Львова перейшов у режим спецперевезень. Це означає, що їхати у маршрутці чи електротранспорті зможуть лише ті працівники, які забезпечують життєдіяльність міста. При цьому перепусткою у салон є посвідчення або довідка, яка засвідчує їхнє місце праці. Із детальним переліком мешканців, які можуть користуватись громадським транспортом, можна ознайомитися тут.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.