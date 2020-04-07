Мешканці Львівщини – серед найбільших порушників карантину

За порушення каратинних заходів найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві. Переважно правопорушення стосувалися відвідування громадянами парків та скверів, а також порушень умов самоізоляції. Про це повідомив заступник голови Нацполіції Олександр Фацевич.

За його словами, через посилення карантинних заходів до несення служби залучено близько 22 000 правоохоронців – поліції та Нацгвардії. Зокрема сім тисяч співробітників задіяні безпосередньо для патрулювань у парках, скверах тощо.

«Це піші і автомобільні наряди, це несення служби на перевірочних пунктах, охорона лікувальних закладів та місць обсервації. Поліцейські продовжують проводити превентивну роботу та роз’яснюють громадянам норми постанови Кабінету міністрів України щодо нових обмежувальних заходів на період карантину. Водночас сьогодні ( 6 квітня, – ред.) складено 192 адміністративні протоколи за порушення карантину», – наголосив заступник шолови Нацполіції.

Найбільше протоколів складено у Дніпропетровській, Львівській, Одеській областях та у місті Києві. Так, правоохоронці виявили 14 правопорушників, які відвідували парки та сквери. Ще 10 адміністративних протоколів складено за порушення умов самоізоляції. Також є перші адмінпротоколи за появу у громадських місцях без масок. Крім того, із введенням тимчасових обмежень до поліції щодня надходять повідомлення від громадян про порушення, пов’язані із правилами карантину.

Із початку карантинних заходів на спецлінію 102 надійшло понад 26 тисяч повідомлень. За сьогодні надійшло більше 1 200 повідомлень.

Як інформував Львівський портал, за останні вихідні, 4-5 квітня, на Львівщині правоохоронці оштрафували 128 порушників карантину. Чимало із них гуляли у парках, зонах відпочинку та інших громадських місцях.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.