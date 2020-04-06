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В Україні працюватимуть аеромедичні бригади для евакуації хворих на COVID-19

Вероніка Рой

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В Україні у стані повної готовності – аеромедичні бригади, котрі здійснюватимуть евакуацію хворих на коронавірусну інфекцію. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України.

 

Як повідомляється, служба аеромедичної евакуації готова почати роботу. Зокрема, до роботи залучатимуть 8 повітряних суден, три з них належать Державній службі з надзвичайних ситуацій і п’ять – Національній гвардії України. Вони у складних випадках зможуть госпіталізувати хворих до закладів охорони здоров’я та провести реанімаційні заходи на території України.

Нагадаємо, станом на ранок 6 квітня в Україні лабораторно підтверджено 1319 випадків коронавірусної інфекції. 38 людей померли від COVID-19, натомість 28 осіб вже одужали.

На Львівщині лабораторно підтвердили ще 29 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Троє людей від коронавірусу вже одужали, натомість одна особа померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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