Львів’ян запрошують розповісти про життя під час карантину

Центр міської історії запрошує мешканців Львова до спільного творення архіву квітня 2020 року. Зокрема, львів’ян просять надсилати фото, відео, особисті історії і будь-які цифрові документи, які розповідають про щоденне життя під час карантину в приватному і публічному просторі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Квітень 2020 року – особливий місяць. Ми живемо з постійною непевністю, перестаємо планувати, опікуємося старшими та хворими в умовах ізоляції, вчимося взаємодіяти одне з одним на відстані, а наш доступний простір часто звужується до меж кімнати, квартири, будинку, найближчої географії для щоденних потреб. Для декого це час нових викликів щодо особистої безпеки, переоцінки власних практик споживання, а часом навіть питання виживання. Реальність змінюється ледь не щодня, і ми намагаємося її осмислити. Ми не хочемо, щоб ця сторінка нашого життя згодом стала недоступною, тому назвали цей проект «Архів 404», — повідомили організатори.

Центр міської історії просить поділитись матеріалами, які описують ваше щоденне життя під час карантину. Йдеться про нотатки та спостереження щоденного: від приготування до споживання їжі, роботи, вільного часу, прибирання, спілкування, розмежування.

Можна використовувати будь-які доступні інструменти фіксації:

фотографії;

відео;

малюнки;

скріншоти;

текстові або аудіорозповіді (аудіокоментарі);

google-мапи або мапи простору, який став для вас своїм;

історія ваших пошукових запитів чи переглядів;

опис і дозвіл на публічне використання.

Організатори також просять додати до цих матеріалів короткий опис, а також ваш дозвіл на їхнє публічне використання. Можна розповісти про себе, щоб організатори вказали вас як співавтора/ку архіву, або ж залишатися анонімним/ною, зазначивши про це у листі.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Лише за останні вихідні, 4-5 квітня, правоохоронці оштрафували 128 порушників карантину. Чимало із них гуляли у парках, зонах відпочинку та інших громадських місцях.

До слова, нещодавно Львівський портал повідомляв, що згідно із опитуванням, під час коронавірусного карантину громадяни стали значно частіше читати новини, дивитись фільми і серіали, прибирати вдома та готувати їжу. Натомість українці стали менше гуляти та спілкуватися з друзями.