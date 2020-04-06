Чим займаються українці під час карантину. Дослідження

Під час коронавірусного карантину, який в Україні ввели ще з 12 березня, громадяни стали значно частіше читати новини, дивитись фільми і серіали, прибирати вдома та готувати їжу. Натомість українці стали менше гуляти та спілкуватися з друзями. Про це свідчать дані інтернет-опитування, яке проводила соціологічна група «Рейтинг» 1-3 квітня.

Майже половина опитаних українців почала частіше стежити за новинами під час карантину. Найбільше це роблять люди віком 40-49 років та 50+.

38% респондентів відповіли, що почали більше дивитися фільми та серіали. Це заняття під час карантину є найактуальнішим для осіб віком 18-29 років.

35% громадян почали більше прибирати і поратися по дому. Такий спосіб проведення карантину зараз став популярним для жінок віком 18-29 років. При цьому 59% опитаних заявили, що карантин не вплинув частоту їхнього прибирання вдома.

(Натисніть на зображення для збільшення)

Частіше готувати їжу вдома зараз почали 32% українців. Левову частку серед них становлять переважно жінки від 18 до 39 років. Водночас 62% респондентів стверджують, що під час карантину готують так само, як це було до нього.

Більше часу навчанню, саморозвитку і спілкуванню з друзями виділяють 27% громадян. При цьому 14% кажуть, що під час карантину взагалі не займаються саморозвитком, а ще 21% навпаки став менше спілкуватися з рідними і близькими.

«Представники наймолодшої вікової категорії (18-29 років) частіше інших переглядають фільми, займаються саморозвитком, спортом, власним хобі, спілкуються з друзями та близькими, сплять, їдять, слухають музику, займаються сексом. Внаслідок карантину готуванням їжі стали частіше займатися не старші люди, а представники наймолодшої та молодої вікових груп (до 40 років). І навіть чоловіки це роблять значно активніше, ніж зазвичай як це було до карантину», – кажуть соціологи.

Для більшості опитаних українців карантин не плинув на частоту прийомів їжі та тривалість сну. Також половина опитаних каже, що часу на хобі приділяє стільки ж, як це було донедавна.

Натомість 47% громадян кажуть, що через карантин почали менше гуляти на свіжому повітрі. Ще 44% українців перестали купувати товари онлайн, а 81% – більше не замовляє доставку їжі додому. Також половина опитаних стверджує, що не вживає алкоголь під час карантину.

Під час опитування в українців запитували й про секс як про один із варіантів активностей під час карантину. Цікаво, що 14% громадян заявили, що стали менше займатися сексом, натомість більше часу для кохання виділили лише 8%.

«У гендерному розрізі спостерігаються певні відмінності у моделях поведінки на карантині. Так, слідкують за новинами та готують їжу дещо частіше жінки. Чоловіки частіше стали займатися спортом, більше часу, ніж зазвичай, тратять на сон, алкоголь і секс. Особливо ті чоловіки, які зараз на карантині і не ходять на роботу», – додають соціологи.

Зазначимо, участь в інтернет-опитуванні взяли 1300 респондентів віком від 18 років. Похибка становить не більше 4%. Опитування проводили на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із 6 квітня в Україні людям віком 60+ заборонили виходити на вулицю. Йти надвір більш ніж двом особам та ще й без документів теж не можна. Детальніше про посилені заходи під час карантину читайте за цим посиланням.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Лише за останні вихідні, 4-5 квітня, правоохоронці оштрафували 128 порушників карантину. Чимало із них гуляли у парках, зонах відпочинку та інших громадських місцях.

Інфографіка – соціологічна група «Рейтинг»