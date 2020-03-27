ЛОДА пропонує збільшити мінімальний штраф за спалювання сухої трави до 42 тисяч

Львівська облдержадміністрація пропонує збільшити найменший штраф за спалювання трави з 170 гривень до 42 тисячі гривень. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

Як повідомляється, відповідний проєкт закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення боротьби з самовільним випалюванням сухої рослинності та її залишків та захисту навколишнього природного середовища)», з підписом голови Львівської ОДА Максима Козицького, вже направили прем’єр-міністру та парламентарям.

Відтак штрафи вимагають збільшити від 42 040 грн до 63 060 грн, а для посадових осіб – від 84 080 до 105 100 грн. Наразі закон передбачає штраф для палія – від 170 до 340 грн, а для посадових осіб від 850 до 1190 грн.

«Торік на Львівщині зафіксували понад тисячу пожеж на загальній площі понад 500 гектарів. За день тільки в Жовківському районі пожежники виїжджали гасити поля 19 разів! Проте зловити порушника на місці підпалу дуже важко. Інформаційні кампанії не допомагають. Тому наші фахівці з департаменту екології та природних ресурсів, екологи Львівщини та юристи напрацювали комплексні зміни до закону. Ми скерували їх прем’єру та парламенту», – розповідає заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

ЛОДА пропонує збільшити штрафи, розширити коло осіб, які можуть складати протоколи про адміністративні правопорушення за випалювання сухої трави. Крім цього просять штрафувати не тільки паліїв, а й тих, хто міг, але не зробив нічого для запобігання правопорушенням у межах своїх повноважень.

Наразі притягувати до відповідальності порушників має право наразі лише:

Державна екологічна інспекція України та її територіальні органи,

громадські інспектори з охорони довкілля,

єгері та посадові особи користувачів мисливських угідь, уповноважених на охорону державного мисливського фонду.

Також у ЛОДА пропонують, щоб притягувати до адмінвідповідальності за самовільне випалювання рослинності могли і посадові особи, уповноважені на те виконавчими комітетами сільських, селищних міських рад, органи внутрішніх справ (Національної поліції), а також органи державного нагляду у сфері пожежної і техногенної безпеки.

«42 тисячі – це не 170 гривень. Погодьтеся! Наразі штрафи є замалі, на місці ніхто нікого зловити не може, а за бездіяльність посадових осіб чи власників (або користувачів) поля – також нічого законами не передбачено. Відповідальність має лягати на всіх, бо зараз і про тих, хто підпалює, знає чи не кожен у селі. Всі сусіда жаліють, а насправді покривають злочинця. Тому треба негайно щось змінювати», – наголошує Юрій Холод.

Тепер, щоб відповідні пропозиції змін до закону потрапили на розгляд ВРУ, вони мають пройти обговорення у депутатських комітетах.

Зазначимо, від початку цього року на Львівщині сталося вже більше 300 пожеж на площі понад 100 га.