На Львівщині запрацювали мобільні групи, які виловлюють паліїв сухої трави

У Львівській області запрацювали мобільні групи, які патрулюють поля, щоб зупинити та не допустити пожеж сухої трави. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив заступники голови Львівської ОДА Юрій Холод.

За його інформацією, у суботу, 4 квітня, в області зафіксовано 118 підпалів сухої трави, проте тиждень тому їх було 128.

«Знаю точно, що на Жовківщині організували 7 мобільних груп, до яких входять пожежники, поліція, громадські інспектори. Восьме авто, яке патрулювало поля, – голова РДА Роман Черніховський. Це вони відразу зранку зловили на гарячому полія трави у Куликові. Потім – у Гряді. За день склали 12 протоколів. Ще вчора мені п. Роман казав, що на 10 сподівається. Вийшло більше.

На днях мав особисту розмову на тему патрулів з Василем Стрищаком, заступником начальника Держекоінспекції на Львівщині. Дякую, що почули нарешті і долучилися до протидії масовим підпалам.Співпраця з цією структурою наразі дуже важлива, бо тільки екоінпекція, її громадські інспектори в районах та єгері мають право складати протоколи на тих, хто палить траву. Нехай поки штраф малий – від 170 грн, але ми мусимо карати порушників закону, бо шкода від підпалів велика і страшна. Ви самі це бачите щодня», – написав Юрій Холод.

Такж він закликав усіх голів сільрад на Львівщини створити адміністративну комісію і також карати паліїв трави штрафами.

Нагадаємо, за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.

Додамо, Львівська ОДА та Департамент екології та природних ресурсів Львівської облдержадміністрації запропонували депутатам Верховної Ради правки збільшити штрафи за спалювання сухої трави до 42 тисячі і дозволити штрафувати порушників поліції та пожежникам.

Фото: Facebook-сторінка Юрія Холода