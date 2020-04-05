На Львівщині – сім нових підозр на коронавірус

У період з 20:30 по 22:00 год. 5 квітня на Львівщині з підозрою на коронавірусну інфекцію звернулося ще 7 осіб. При цьому станом на зараз у 27 осіб діагностовано коронавірус. Про це повідомляє пресслужба Львівської ОДА з посиланням на лікаря-епідеміолога Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головного позаштатного спеціаліста департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталію Тімко.

Пацієнти з міста Львів та Миколаївського району.

Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 63 особи. На самоізоляції знаходяться 224 особи. За увесь час виписано – 99 пацієнтів.

Стан більшості хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 7-ми пацієнтів стан важкий. 2 пацієнтів на апараті ШВЛ.

Загалом на Львівщині за весь час із підозрою COVID-19 звернулося 387 людей. За увесь час в сумі у 317 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

При цьому зазначається, що станом на зараз на Львівщині з підозрою на коронавірус є 70 осіб. 27 пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними, у Львівській області зафіксовано 26 випадків захворювання на коронавірус. Троє пацієнтів вже одужали, одна людина від COVID-19 в області померла.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.