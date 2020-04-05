До +19 градусів тепла і без дощу. Якою буде погода у Львові на початку тижня

У понеділок, 6 квітня, у Львові температура повітря прогріється до 17 градусів тепла. Про це Львівському порталу повідомили в Укргідрометцентрі.

Як зазначається, вночі очікується 0…2 градуси тепла, а вдень – 15…17 градусів. Вітер південно-східний 3-8 м/c. Без опадів.

У вівторок, 7 квітня, у Львові вночі буде -1…1 градус, вдень – 17…19 градусів. Вітер південно-східний 3-8 м/с. Без опадів.

У середі, 8 квітня, у місті вночі температура повітря становитиме 1…3 градуси тепла, вдень – 17…19 градусів. Вітер північно-західний 3-8 м/с. Без опадів.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Нещодавно Кабмін вирішив ввести додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак з 6 квітня забороняється переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу; також з 6 квітня заборонене перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).