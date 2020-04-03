Правила самоізоляції: у магазин чи аптеку – не далі ніж 2 кілометри від дому

Людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому. Про це йдеться у постанові уряду від 2 квітня, оприлюдненій на офіційному сайті, передає УП.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізаціїта люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Вони зобов’язані постійно перебувати у визначеному ними місці самоізоляції, утримуватися від контакту з іншими особами, крім тих, з якими спільно проживають.

Якщо такі люди не мають нікого, хто може про них подбати, їм дозволено відвідувати магазини та аптеки в радіусі 2 кілометрів від місця самоізоляції – але тільки в масках чи респіраторах без клапану видиху.

Також дозволяється двічі на день вигулювати домашніх тварин.

Загалом Кабінет Міністрів планує зібрати дані про осіб на самоізоляції та обсервації та моніторити, як вони дотримуються цього режиму.

Зокрема Міністерству цифрової трансформації доручено до 5 квітня 2020 року розробити відповідний електронний сервіс.

До мобільного додатка зокрема вноситимуть інформацію про прізвище, ім’я, по батькові особи, дату її народження, місце самоізоляції та засоби зв’язку (номер телефону), чи особа проживає сама, чи є можливість піклування про неї іншими особами в період самоізоляції. За згодою особи також вносяться короткі відомості про хронічні захворювання та стан здоров’я на час самоізоляції.

Люди, які потребують самоізоляції, можуть внести самостійно інформацію до мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, якщо матимуть таку технічну можливість.

За надання неправдивих відомостей про місце своєї самоізоляції, інформації про засоби зв’язку, недотримання режиму самоізоляції особу буде притягнуто до адміністративної відповідальності, а у випадку порушення режиму самоізоляції, що призвело до тяжких наслідків, в тому числі смерті третіх осіб, до кримінальної відповідальності.

Як повідомляв Львівський портал, 3 квітня в Україні Кабмін погодив додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.