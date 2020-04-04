Кабмін наполягає, що надвір треба виходити в масці

Кабінет міністрів наполегливо рекомендує перебувати надворі у медичних масках. Про це йдеться у роз’ясненні уряду щодо нових обмежувальних заходів, більшість з яких набуде чинності 6 квітня, передає Львівський портал.

Так, у відповідній постанові уряду від 2 квітня написано: заборонено з 6 квітня перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема респіратора або захисної маски, у тому числі виготовлених самостійно.

«Громадське місце – частина будь-якої споруди, яка доступна або відкрита для населення, в тому числі за плату (під’їзди, підземні переходи, стадіони; парки, сквери, дитячі майданчики, стадіони, зупинки громадського транспорту, ліфти, державні установи, медичні установи та інше)», – пише Кабмін.

Також там уточнили, що треба слідкувати й за рішеннями місцевих органів влади, бо вони можуть розширювати перелік громадських місць.

«Тому ми наполегливо рекомендуємо перебувати на вулиці в масці, оскільки у будь-який момент можете опинитись на території, яка підпадає під визначення «громадське місце», – наголосили в Кабміні.

Як повідомляв Львівський портал, 3 квітня стало відомо про введення Кабміном додаткових обмежень в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Згідно з постановою уряду від 2 квітня, людям на самоізоляції, про яких немає кому подбати, буде дозволено виходити в масках за продуктами і ліками не більше ніж на 2 кілометри від дому.

Самоізолюватися мають ті, хто має підозру на коронавірус або контактував із хворим, ті, хто хворіють на COVID-19, але не потребують госпіталізації та люди, старші 60 років (крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури).

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.