За кордоном від коронавірусу померли 5 українців, 11 – одужали

Станом на 3 квітня за кордоном 5 українських громадян померли через захворювання COVID-19 викликане коронавірусом SARS-CoV-2. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві закордонних справ України.

Зазначається, що четверо українців одужали в Японії, по двоє громадян вилікувались в Італії та Польщі, по одному в Нігерії, Об’єднаних Арабських Еміратах та Німеччині.

Крім того, 166 українців отримують лікування за кордоном: 16 в Греції, по четверо в Німеччині, Польщі та Домініканській Республіці та троє в Австрії. Найбільша кількість наших громадян лікуються в Італії – 121 людина.

Як відомо, в Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.

3 квітня Кабмін погодив додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.