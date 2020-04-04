Карта поширення коронавірусу в Україні: за кількістю хворих лідирує Чернівецька область

В Україні станом на 10:00 год. 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19. При цьому 28 людей померло, а 23 – одужали. Про це Львівському порталу повідомили у Центрі громадського здоров’я України.

Як зазначається, коронавірус підтверджено у 1092 осіб, з них – 78 дітей.

Вінницька обл. – 66 випадків;

Волинська обл. – 17 випадків (1 летальний);

Дніпропетровська обл. – 14 випадків;

Донецька обл. – 8 випадків;

Житомирська обл. – 9 випадків (1 летальний) ;

Закарпатська обл. – 24 випадки;

Запорізька обл. – 28 випадків;

Івано-Франківська область – 94 випадки (6 летальних) ;

м. Київ – 195 випадків (1 летальний);

Київська обл. – 77 випадки (4 летальних);

Кіровоградська обл. – 19 випадків;

Львівська обл. – 14 випадків;

Луганська обл. – 3 випадки;

Одеська обл. – 26 випадків;

Полтавська обл. – 8 випадків;

Рівненська обл. – 31 випадок (4 летальних);

Сумська обл. – 37 випадків (2 летальних);

Тернопільська обл. – 135 випадків (2 летальних);

Харківська обл. – 1 випадок;

Херсонська обл. — 8 випадків (1 летальний);

Хмельницька обл. — 10 випадків;

Черкаська обл. – 61 випадок (1 летальний);

Чернівецька обл. – 206 випадків (5 летальних);

Чернігівська обл. – 5 випадків.

Серед усіх підтверджених 60% – люди віком від 30 до 59 років, та 20,7% – від 60 до 100 років.

Усього зафіксовано 28 летальних випадків від COVID-19 в Україні, з яких 9 чоловіків та 19 жінок. 85% усіх померлих від COVID-19 мали важкі серцево-судинні захворювання, цукровий діабет, новоутворення, захворювання нирок та легень, а в деяких осіб були поєднанні захворювання.

Загалом 23 людини вже одужали – повторне лабораторне дослідження не виявило вірусу в організмі.

Як відомо, позитивний результат експрес-тесту на COVID-19 не є підтвердженням діагнозу. Хворобу можна встановити лише на підставі лабораторного дослідження.

Як повідомляв Львівський портал, станом на вечір 3 квітня в Україні зафіксували 1072 випадки зараження коронавірусом. За останню добу захворіла рекордна кількість – 175 людей.

Через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Додамо, що 3 квітня в Україні Кабмін погодив додаткові обмеження в рамках карантину для попередження розповсюдження коронавірусної хвороби. Відтак забороняється: переміщення групою осіб більш ніж дві особи; перебування в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту; перебувати на вулиці без документів, що посвідчують особу тощо. Окрім цього, під час карантину забороняється виходити з дому пенсіонерам.