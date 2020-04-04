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Кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині збільшилася до 15

Соломія Головіна

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Станом на 08:00 год. 4 квітня на Львівщині підтверджено 15 випадків інфікування коронавірусом. Серед них 2 людини вже одужали. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Загалом до обласної інфекційної лікарні звернулось 332 людини, госпіталізовано – 149.

Станом на зараз у лікарні перебуває 50 осіб, на самоізоляції – 183 людини, виписано – 99 осіб. Одна людина підключена до апарату ШВЛ. Загалом діагноз інфікування коронавірусом не підтвердили у 206 осіб, підтвердили – у 15 осі. 2 людини одужали.

Раніше Львівський портал писав про 14 випадків захворювання на COVID -19, детальніше інфікованих можна дізнатися тут.

В Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

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