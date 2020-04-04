У Львівській ОДА кажуть, що протестували на коронавірус вже майже 1,5 тисячі людей

Мобільні бригади у Львівській області за весь час протестували на коронавірус 1472 особи. Протягом 3 квітня тестування здійснювалось у всіх районах, вдалось охопити 362 особи. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської ОДА.

В області мобільні бригади, у складі сімейного лікаря та медичної сестри, продовжують здійснювати експрес-тестування громадян, які повернулися із-за кордону.

Жодна особа не відмовились від проходження тестування. Також зазначається, що за станом здоров’я осіб, які відмовляються проходити тестування, постійний нагляд вестиме сімейний лікар, а працівники поліції складають відповідний протокол.

У ЛОДА інформують, що результати усіх 362 осіб є негативними.

У разі, коли експрес-тести осіб є позитивними, аналіз скеровують на тест ПЛР і вже після результатів полімеразно-ланцюгової реакції у особи фіксують/не фіксують наявність коронавірусної інфекції.

Експрес-тести проводитимуть для мешканців Львівщини, які повернулись в Україну упродовж двох останніх тижнів, а також тим, хто контактував із хворими на коронавірус. Безкоштовним тестуванням охоплять також медиків. У планах – тестувати водіїв, продавців та інші категорії, які контактують із людьми і є в зоні ризику.

Як повідомляв Львівський портал, 30 березня на Львівщині розпочали масове тестування осіб, які повернулися із країн поширення COVID-19.

Нагадаємо, експрес-тести лише дають підозру на коронавірусну інфекцію, а остаточно підтверджує – ПЛР-діагностика.

У Львові 30 березня також розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників. Зокрема, у двох львівських медиків ПЛР-тест підтвердив інфікування. 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар». 31 березня під час тестування працівників АТП № 1 на коронавірус у трьох експрес-тест показав позитивний результат. Їх аналізи вдправили на ПЛР-діагностику у обласний лабораторний центр. Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Загалом кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині вже сягнула 15. Двоє людей одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.