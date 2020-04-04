На Львівщині ще одна людина одужала від коронавірусу

На Львівщині від коронавірусоної інфекції одужала вже третя людина. Про це повідомляє лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні, головний позаштатний спеціаліст департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації з епідеміології Наталія Тімко.

Третьою людиною, яка одужала від коронавірусу на Львівщині, є 57-річий чоловік. У нього діагностували COVID-19 після того, як він повернувся з Італії.

Перший результат тесту на коронавірусну інфекцію виявився позитивним. Другий та третій – негативними.

Зазначимо, що це вже третій пацієнт, який вилікувся від коронавірусу на Львівщині. Першою, хто одужав, була 50-річна львів’янка, у якої COVID-19 діагностували після того, як вона повернулася з Німеччини. Другим – 58-річний львів’янин, який теж приїхав з Німеччини.

Львівський портал повідомляв, що кількість випадків зараження коронавірусом на Львівщині вже сягнула 15.

Як відомо, в Україні станом на ранок 4 квітня підтверджено 1092 випадки COVID-19, 28 людей померло, а 23 – одужали.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.