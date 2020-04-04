На Львівщині обрали кращу спортсменку місяця

16-річна гімнастка Христина Погранична стала кращою спортсменкою Львівщини за підсумками березня. Про це Львівському порталу повідомили в Управлінні фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

На початку березня Христина здобула бронзову медаль у вправі з м’ячем на етапі Гран-Прі з художньої гімнастики Miss Valentine Grand Prix 2020 Tartu і дві срібні медалі (багатоборство, вправа з обручем) на етапі Гран-прі з художньої гімнастики.

Відповідно найкращим тренером Львівщини в березні стала Ірина Руда.

Нагадаємо, львів’янка Христина Погранична у жовтні 2018 року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: ЛОДА