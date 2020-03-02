Львівська гімнастка виборола «бронзу» на Гран-прі у Естонії

Львів’янка Христина Погранична здобула бронзову медаль на етапі Гран-прі з художньої гімнастики, який відбувся у місті Тарту (Естонія). Про це повідомляє управління спорту Львова.

Змагання проходили з 29 лютого по 1 березня. 16-річній львів’янці вдалося вибороти третє місце у фіналі у вправі з м’ячем. В інших фіналах Христина Погранична також виступила непогано, однак до п’єдесталу не добралася.

Ще одну медаль для України у вправах з булавами виборола киянка Влада Нікольченко.

Нагадаємо, львів’янка Христина Погранична у жовтні 2018 року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».