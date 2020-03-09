Львівська гімнастка Погранична здобула два «срібла» на етапі Гран-прі у Чехії

У неділю, 8 березня, в чеському Брно завершився етап Гран-прі з художньої гімнастики. Львівській спортсменці Христині Погарничній вдалося на цих змагання здобути дві срібні медалі. Про це Львівському порталу повідомили у Відділенні НОК у Львівській області.

Так, у суботу, 7 березня, 16-річна гімнастка виборола «срібло» у багатоборстві. Христина Погранична поступилася тільки представниці Білорусі Аліні Горносько.

Наступного дня, 8 березня, львівська грація виступила у трьох фіналах в окремих вправах. «Срібло» їй вдалося здобути у вправі з обручем.

Зазначимо, тренером львівської гімнастки є Ірина Руда

Додамо, що два наступні етапи Гран-прі з художньої гімнастики, які повинні були пройти в Іспанії і Франції, не відбудуться в заплановані терміни через ситуацію з коронавірусом. Іспанський етап повинен був пройти в Марбельї з 13 до 15 березня. Він буде перенесений на іншу дату, яку оголосять пізніше. Етап у французькому Тьє, який планувалося провести з 26 до 30 березня, скасований.

Нагадаємо, львів’янка Христина Погранична у жовтні 2018 року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

У вересні 2019 року Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».

Фото: НОК