Львівська гімнастка Христина Погранична здобула ліцензію на участь в Олімпійських іграх у Токіо 2020 з художньої гімнастики.Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Управління фізичної культури та спорту Львівської ОДА.

Зараз у Баку триває чемпіонат світу з художньої гімнастики, який є кваліфікаційним туром на Олімпійські ігри.

Нагадаємо, Христина Погранична в червні виборола три медалі на міжнародному турнірі в Кореї з художньої гімнастики «KOREA CUP SAMDASOO 2019».

У жовтні минулого року стала срібною призеркою ІІІ літніх Юнацьких Олімпійських ігор в Буенос – Айресі.

Детальніше про історію успіху юної львівської гімнастки Христини Пограничної читайте у матеріалі матеріалі Львівського порталу «До оміряного Олімпу».