У Львові 300 водіїв АТП № 1 перевірили на коронавірус

Впродовж трьох днів, з 31 березня до 2 квітня, 300 працівників АТП № 1 перевірили на антитіла до коронавірусу. У перший день тестування були виявлені три підозри, які в подальшому не підтвердили ПЛР-аналізи. У наступні два дні тестування підозр на коронавірус не виявили. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

Директор ЛК АТП № 1 Орест Хамула розповів, що за три дні 300 працівникам підприємства провели експрес-тести на антитіла до SARS-COV-2.

«У перший день тестування у трьох водіїв тести виявили підозру на коронавірус, у них були відібрані мазки та скеровані на ПЛР-аналіз для підтвердження або спростування діагнозу. Ми вже отримали результати ПЛР-аналізу – у всіх трьох водіїв результати негативні, тобто вони не хворі на коронавірус. У другий і третій день експрес-тести підозр не зафіксували», – зазаначив Орест Хамула.

У подальшому працівникам АТП № 1 також проводитимуться експрес-тести на антитіла до коронавірусу.

Як повідомляв Львівський портал, у Львові 30 березня розпочали масове тестування на коронавірус експрес-тестами водіїв громадського транспорту, медиків, а також соціальних працівників.

Так, 1 квітня експрес-тести виявили коронавірус у чотирьох працівників ринку «Шувар».

Натомість ПЛР-тест не виявив коронавірус у водійки львівського трамвая, в якої нещодавно експрес-тест показав позитивний результат.

Як пояснювали у Львівській ОДА, достовірність експрес-тестів на коронавірус є дуже низькою, тому результати пацієнтів скеровують на додаткові дослідження в обласну лабораторію. Там проводять полімеразну ланцюгову реакцію, за допомогою можна достовірно встановити наявність або відсутність у людини коронавірусної інфекції навіть ще до початку прояву симптомів.

Натомість експрес-тести є менш точними. При цьому вони дозволяють виявити в організмі не сам вірус (чи його відсутність), а лише антитіла, які починають вироблятись лише на 5-6 день після появи симптомів. Тому для ефективної боротьби з коронавірусом потрібні саме тести, які проводять методом полімеразної ланцюгової реакції.

Втім навіть якщо результати аналізів підтверджують коронавірусну інфекцію, це жодним чином не змінює підхід до лікування хворого.

За останніми даними на Львівщині зафіксовано 13 випадків COVID-19, двоє пацієнтів одужали.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірус