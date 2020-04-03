Реконструкція «Епіцентру» на Городоцькій: мерія збільшила висоту торгових залів

Виконавчий комітет міськради Львова додав ще 5 м висоти для торгових залів, які «Епіцентр» планує добудувати на вул. Городоцькій, 302. Відповідне рішення прийняли сьогодні, 3 квітня, передає кореспондент Львівського порталу.

6 березня виконком видавав ТзОВ «Епіцентр Н» містобудівні умови та обмеження на реконструкцію торгового центру з добудовою нових торгових залів на вул. Городоцькій, 302. Тоді висоту майбутньої споруди встановили на рівні 10 м.

Тепер виконавчий комітет вніс зміни до містобудівної документації, відкоригувавши висоту торгових залів, які «Епіцентр» збирається добудовувати. Тепер висоту збільшили з 10 до 15 м. Відсоток забудови земельної ділянки залишили без змін – 40%.

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Зазначимо, що незважаючи на карантин та закриття з 16 березня практично всіх торгівельних закладів, крім аптек, продуктових магазинів і супермаркетів, міська рада Львова офіційно дозволила працювати «Епіцентрам» та ТЦ «Нова лінія». Хоча до цього посадовці мері заявляли, що керівництво «Епіцентру» вирішило переходити на онлайн-режим роботи.

2 квітня уряд дещо послабив карантин і дозволив працювати окремим видам бізнесу. Детальніше про це та роз’янення щодо роботи підприємців від міськради Львова читайте за цим посиланням.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.