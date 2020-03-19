У мерії Львова дозволили працювати «Епіцентрам» під час карантину

Львівська міськрада офіційно дозволила працювати тoрговим центрам «Епіцентр» та «Нова Лінія» на період карантину. Про це пишуть Варіанти з посиланням на протокол позапланового засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій, яке відбулося вчора, 18 березня.

Вчора, попри введення карантину, три торгові зали Епіцентрів у Львові продовжили працювати. Раніше компанія «Епіцентр К» заявила, що не закриватиме торгові центри на карантин, в тому числій у Львові. На своїй офіційній сторінці у Facebook вони повідомили, що 1% від виручки спрямують на покупку медичного обладнання.

У той же час, 17 березня під час сесії Львівської міської ради заступниця міського голови з гуманітарних питань та керівниця штабу прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції Галина Слічна заявила, що «Епіцентри» на час карантину працюватимуть в онлайн-режимі.

«Я вчора ( 16 березня, – ред.) особисто спілкувалася з керівництвом «Епіцентру» і вони сказали, що будуть закриватися. Зараз напрацьовують логістику онлайн-замовлень та доставки до клієнта. Я особисто з ними спілкувалася» – заявила Галина Слічна.

Зазначимо, у мережу «Епіцентр К» входить 51 торговий центр. У Львові ж працює 3 торгових центри.

Додамо, що через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.