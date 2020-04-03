Коронавірус і фінансова криза. Уряд значно погіршив економічний прогноз

Кабінет міністрів України затвердив оновлені показники розвитку економіки на 2020 рік, які свідчать про економічну кризу. Про це повідомляє Громадське.

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв’язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, до яких довелося вдатися для того, аби зупинити поширення захворювання.

Зокрема, уряд прогнозує:

Падіння ВВП – 4,8% (проти падіння на 3,9%, яке озвучувалося напередодні);

Інфляція – 11,6% (проти 8,7%, які прогнозували напередодні);

Падіння середньої зарплати – 4,5% до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на 0,3%, про яке повідомлялося напередодні);

Безробіття – 9,4%;

Падіння експорту – 5,5%

Падіння імпорту – 10%.

Напередодні уряд пропонував змінити бюджет на 2020 рік, адже показники у чинному бюджеті закладалися, враховуючи іншу ситуацію в економіці. Зокрема, через це в Україні не виконуються плани з надходжень коштів.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Ще 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Роботу припинили ТРЦ, ресторани, спортзали, працювати дозволили лише продуктовим магазинам, АЗС, банкам та аптекам. Однак у квітні Кабмін дещо розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Із ним можна ознайомитися тут.