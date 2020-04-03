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Коронавірус і фінансова криза. Уряд значно погіршив економічний прогноз

Соломія Головіна

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Кабінет міністрів України затвердив оновлені показники розвитку економіки на 2020 рік, які свідчать про економічну кризу. Про це повідомляє Громадське.

 

Оновлені макроекономічні показники уряд схвалив у зв’язку з пандемією коронавірусу та карантинними заходами, до яких довелося вдатися для того, аби зупинити поширення захворювання.

Зокрема, уряд прогнозує:

  • Падіння ВВП – 4,8% (проти падіння на 3,9%, яке озвучувалося напередодні);
  • Інфляція – 11,6% (проти 8,7%, які прогнозували напередодні);
  • Падіння середньої зарплати – 4,5% до 10,7 тисячі гривень на місяць (проти падіння на 0,3%, про яке повідомлялося напередодні);
  • Безробіття – 9,4%;
  • Падіння експорту – 5,5%
  • Падіння імпорту – 10%.

Напередодні уряд пропонував змінити бюджет на 2020 рік, адже показники у чинному бюджеті закладалися, враховуючи іншу ситуацію в економіці. Зокрема, через це в Україні не виконуються плани з надходжень коштів.

Як повідомляв Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Ще 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Роботу припинили ТРЦ, ресторани, спортзали, працювати дозволили лише продуктовим магазинам, АЗС, банкам та аптекам. Однак у квітні Кабмін дещо розширив перелік дозволеної господарської діяльності під час коронавірусного карантину. Із ним можна ознайомитися тут.

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