У Львові вчаділо двоє людей, ще двох забрала швидка

У Львові на вулиці Кондукторській отруїлось чадним газом четверо людей. Двоє загинули, а ще двох встигли госпіталізувати до лікарні. Про це Львівському порталу повідомили у Департаменті із питань цивільного захисту ЛОДА.

За даними відомства, отруєння чадним гзом сталося 1 квітня близько 23:10 в квартирі будинку по вул. Кондукторська 31. Отруїлись, ймовірно, чадним газом, чотири особи, двоє з яких померли на місці події та двоє у важкому стані госпіталізовані до лікарні.

Обставини події встановлюються.

Зазначимо, що впродовж 2019-го року на території Львівщини чадним газом отруїлись більше 200 людей, 9 із них загинули. Найбільше від чадного газу страждають саме у Львові, адже тут загинули 8 осіб.

За три місяці цього року жертвами чадного газу у Львові стали 59 людей.

Через масові отруєння чадним газом у Львові ще торік взялись проводити позапланові перевірки житлових будинків. Але мешканці не впускали комунальників і газовиків у свої квартири, тому термін проведення таких обстежень продовжили.

Львівський портал писав про те, як вчасно розпізнати симптоми отруєння чадним газом, які легко можна сплутати із харчовим отруєнням чи грипом, а також як вберегтися від тихого вбивці. Детальніше про це читайте тут.