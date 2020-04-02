У Львові продезінфікували парки ім. І. Франка та «Високий Замок»

У Львові 2 квітня провели дезінфекцію двох парків – парку ім. І. Франка та парку «Високий Замок». Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

«Сьогодні відбулась дезінфекція парку ім. І. Франка та парку «Високий Замок». Крім того, у парку ім. І. Франка огороджувальною стрічкою обмежили доступ до дитячих майданчиків. Оскільки у Львові діє рішення щодо заборони відвідувати дитячі майданчики. Під забороною також пікніки у парках та скверах. Будьте відповідальними! Залишайтесь вдома!», – зазначили у ЛКП «Зелений Львів».

Зазначимо, що у боротьбі з коронавірусом вимивати Львів хімічними засобами активно почали з 13 березня. До цього, на початку березня, «Львівелектронтранс» та АТП №1 почали додатково обробляти салони транспорту спецзасобами. Таку дезінфекцію мерія просила робити й приватних перевізників.

Також у Львові вирішили додатково дезінфікувати під’їзди у житлових будинках. Крім миття сходових майданчиків, продезінфіковують і перила. Прибирати з хімзасобами сходові клітки та перила закликають й самих львів’ян.

1 квітня у місті посилили карантинні обмеження. Зокрема, заборонено користуватись дитячими майданчиками; спортивним майданчиком може одночасно користуватись лише одна людина; заборонено вживання їжі та напоїв у парках та зелених зонах міста. На вихідних проведуть рейди парками та скверами зі залученням Нацгвардії на дотримання умов карантину і штрафування порушників.

Нагадаємо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: ЛМР