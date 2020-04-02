У Львові на 3D-принтері друкують захисні маски для медиків

У лабораторії Tech StartUp School, яка функціонує при НУ «Львівська політехніка», почали друкувати захисні екани для медиків. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

У розпал всесвітньої пандемії Tech StartUp School долучилась до ініціативи #допоможилікарям і почила на базі Tech LabInno друкувати захисні медичні екрани. Ці екрани є багаторазового використання і піддаються дезінфекції.

«Пластикові каркаси друкуємо на 3D-принтері, захисні екрани нарізаємо лазером, кріпимо резинову защіпку. Ці маски є багаторазовими, піддаються дезінфекції. Вони значно зручніші від захисних окулярів, не залишають рани на обличчі», – розповіла представниця бізнес-інноваційного центру при НУ «Львівська політехніка» Наталя Іванкова.

Також вона зазначила, що у лабораторії створюють перехідники (конектори) для апаратів ШВЛ, за допомогою яких можна до одного апарату підключати одразу 2-х пацієнтів.

«Єдина умова, щоб у цих двох осіб був однаковий об’єм легень (тобто можна підключати двох молодих або двох старших людей). Потужності апарату ШВЛ вистачає на 2 людей. Ці перехідними активно тестуються в Києві і давно є в європейській та американській практиці», – додала Наталя Іванкова.

На виготовлення однієї захисної маски йде три години, перехідники для апаратів штучної вентиляції легень роблять ще швидше.

Мерія повідомила, що вже зробила перше замовлення, щоб якомога швидше вони почали працювати на користь медицини міста.

Львівський портал повідомляв, що на Львівщині всього зафіксовано 12 хворих на коронавірусну інфекцію. З них двоє людей вже одужали. Таким чином продовжують лікуватися ще 10 людей. Більше інформації про перших хворих можна дізнатися тут. А про п’ять нових інфікованих, у яких коронавірус виявили 1 квітня – тут.

Нагадаємо, в Україні лабораторно підтверджено 804 випадки захворювання на коронавірусну інфекцію. Також 20 осіб померло, а 13 вже одужало.

Додамо, у Львові діє безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус». Аби отримати безоплатну фахову консультацію медиків, потрібно зателефонувати за номером: 0 800 208 868. Гарячу лінію створили з ініціативи львів’янина Ігоря Васюника.

Фото: ЛМР