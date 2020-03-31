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На Львівщині за ніч з’явилося ще 8 осіб з підозрою на коронавірус

Вероніка Рой

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За ніч у Львівську обласну інфекційну лікарню з підозрою на коронавірус звернулися ще восьмеро людей. Про це повідомила лікар-епідеміолог Львівської обласної інфекційної клінічної лікарні Наталія Тімко, передає пресслужба Львівської ОДА.

 

Як повідомляє, нові пацієнти з міста Львова, Борислава, а також Миколаєва.

«Зараз на лікуванні у Львівській обласній інфекційній клінічній лікарні – 52 особи. На самоізоляції знаходяться 111 осіб. За увесь час виписано – 77 пацієнтів. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного. У 4- х пацієнтів наближений до важкого», – йдеться у повідомленні.

Загалом станом на сьогодні на Львівщині з підозрою на коронавірус є 120 осіб.

На Львівщині за весь час із підозрою COVID- 19 звернулося 240 людей. За результатами тестів у 6 осіб – грип. За увесь час в сумі у 120 пацієнтів Львівської області не підтвердили діагноз коронавірус.

Крм цього у п’яти пацієнтів – позитивний результат тесту на коронавірус. Дві особи знаходяться на лікуванні у відділенні інтенсивної терапії. Одна пацієнтка одужала. Коронавірус у неї виявили після повернення із Австрії.

Також COVID-19 в області виявили у львів’янина, який повернувся з Німеччини. Ще одним хворим виявився 57-річний мешканець Пустомитівщини, який був в Італії.

28 березня стало відомо ще про двох хворих на Львівщині: 50-річного чоловіка та 16-річного хлопця. В обох пацієнтів був контакт з особою, у якої нещодавно підтвердили COVID-19.

Крім цього МОЗ повідомило ще одного хворого на коронавірус на Львівщині. Втім у ні в обласній інфекційній лікарні, ні в обласному лабораторному центрі інформації про нового хворого ще не мають.

В Україні загалом підтвердили уже 549 випадків захворювання на коронавірус, 13 із них – летальні.

Нагадаємо, у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора її створення Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

 

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