Хотів посмажити шашлик. У лісі під Львовом затримали палія сухостою

У неділю, 29 березня, правоохоронці спіймали львів’янина, який, виїхавши зі сім’єю на шашлики, спричинив пожежу у лісі на Пустомитівщині. Про це Львівському порталу повідомили у відділі комунікації Нацполіції Львівщини.

Про пожежу сухостою у лісі неподалік села Поршна, що під Львовом, правоохоронці дізнались о 17:20 год.

«Виїхавши на місце події, поліцейські встановили, що до виникнення пожежі причетний 43-річний львів’янин, котрий з сім’єю відпочивав у лісі та розпалював багаття, щоб посмажити шашлик», – йдеться у повідомленні.

До гасіння полум’я залучили рятувальників. Як уточнили Львівському порталу у ДСНС Львівщини, на ліквідацію пожежі вогнеборцям знадобилась майже година. Вогонь знищив територію площею 350 м кв.

Наразі поліцейські вирішують питання щодо притягнення палія до відповідальності.

Зазначимо, протягом понеділка, 30 березня, на території Львівщини виникло 136 пожеж сухостою, найбільше – саме у Пустомитівському районі. Також через підпал трави під Львовом загорівся газопровід.

Нагадаємо, за самовільне спалювання сухої рослинності чи її залишків передбачена адміністративна відповідальність. За такі дії громадянам «світить» штраф від 170 до 340 гривень, посадовим особам – від 850 до 1 190 гривень. За завдані особливо великі збитки довкіллю передбачена кримінальна відповідальність.

Ще у 2018 році Львівська ОДА просила просила в уряду збільшити розмір штрафів за самовільне спалювання сухостою. На думку посадовців, саме великі штрафи зможуть зупинити паліїв.

Як повідомляв Львівський портал, у 2019 році пожежі сухостою на Львівщині завдали збитків довкіллю щонайменше на 13 мільйонів гривень.

Про те, які жахливі наслідки несе спалювання сухої трави, читайте за цим посиланням.