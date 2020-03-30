Через підпал трави під Львовом загорівся газопровід

Через підпал сухої трави та дерев сьогодні, поблизу злітної смуги ареропорту «Львів» загорівся газопровід середнього тиску. Про це Львівському порталу повідомили у АТ «Львівгаз».

Про займання газопроводу стало відомо ввечері 29 березня. Для ліквідації пожежі довелося припинити газопостачання.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

«Через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід. Станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати», – йдеться у повідомленні.

Зараз через паліїв без газопостачання залишається село Скнилів.

Повернути газопостачання селу обіцяють після заміни аварійної ділянки газопроводу.

«Відновлення газопостачання відбудеться 30 березня, орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу», – йдеться у повідомленні.

АТ «Львівгаз» буде звертатись до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.