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Через підпал трави під Львовом загорівся газопровід

Андрій Котенський

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Через підпал сухої трави та дерев сьогодні, поблизу злітної смуги ареропорту «Львів» загорівся газопровід середнього тиску. Про це Львівському порталу повідомили у АТ «Львівгаз».

 

Про займання газопроводу стало відомо ввечері 29 березня. Для ліквідації пожежі довелося припинити газопостачання.

«Через високу температуру відбулось руйнування поліетиленової труби в місці виходу із землі та переході на стальний надземний газопровід. Станом на 22:44 завдяки припиненню газопостачання пожежу вдалось локалізувати», – йдеться у повідомленні.

Зараз через паліїв без газопостачання залишається село Скнилів.

Повернути газопостачання селу обіцяють після заміни аварійної ділянки газопроводу.

«Відновлення газопостачання відбудеться 30 березня, орієнтовно в обід, після заміни аварійної ділянки газопроводу», – йдеться у повідомленні.

АТ «Львівгаз» буде звертатись до правоохоронних органів для того, аби знайти винних у підпалі та притягнути до відповідальності.

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