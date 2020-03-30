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У Львові перевірять мережу «Арсен», де повідомляли про порушення карантину

Андрій Котенський

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Оперативні групи посилять перевірку мережі супермаркетів «Арсен», де було зафіксовано порушення правил в час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

 

За словами очільниці міського штабу із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції у Львові Галини Слічної, сьогодні на ранковій нараді обговорили питання посилення роботи оперативних груп задля перевірки дотримання правил у мережі супермаркетів «Арсен», де вчора було зафіксовано порушення правил в час карантину.

«Було виявлено, що деякі працівники мережі «Арсен» працюють без масок і рукавичок. Кожен керівник установи має скеровані нами правила, які необхідно дотримуватись. Всі мають чітко дотримуватись правил, або ж постане питання про закриття недобросовісних магазинів», – зазначила Галина Слічна.

Нагадаємо, у місті діють правила роботи в умовах карантину для супермаркетів та продуктових ринків, за дотриманням яких стежать оперативні робочі групи.

Як відомо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав тривати щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. А вже 25 березня Кабінет міністрів запровадив режим надзвичайної ситуації на всій території України та продовжив карантин до 24 квітня. 

Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

Нагадуємо також, що у Львові працює безкоштовна Гаряча лінія «Стоп коронавірус» – 0 800 208 868. За словами ініціатора створення Гарячої лінії Ігора Васюника, консультації львів’янам надають медики щодо захисту, симптоматики та алгоритму дій щодо ефективної протидії поширенню коронавірусу.

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