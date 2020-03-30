Садовий розповів, яким чином у Львові ховатимуть померлих від коронавірусу

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що всі поховання померлих від коронавірсуної інфекції мають відбуватись у закритому режимі. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі мерії.

«Є чіткий протокол поховань, він доведений до наших комунальних служб, які цим займаються. Зокрема, мають бути елементи індивідуального захисту, померлих мають ізолювати, а поховання має відбуватись у закритому режимі. Представники похоронних служб про все це знають», – розповів Андрій Садовий.

Водночас він запевнив, що місто займається питанням будівництва крематорію. Для цього, за словами мера, необхідно отримати чимало дозволів, однак зробити це планують ще до кінця 2020 року.

«Ми займаємось питанням побудови крематорію. У цьому році ми плануємо всі відповідні закупівлі. Тут була тривала моральна дискусія. Ми збирали раду єпископів, і всі сказали, що готові. Ми почали цю роботу ще в минулому році, просто для будівництва необхідно зібрати багато дозволів та погоджень. Робота триває, і в цьому році буде завершена», – додав Андрій Садовий.

Зазначимо, єдиним цвинтарем у Львові, де зараз дозволені поховання, є Голосківське кладовище. Втім його ресурсів вистачить лише до 2022 року. Тому ще торік депутати наголошували на тому, що місту під новий цвинтар потрібно знайти близько 180 га землі і збудувати крематорій.

Своєю чергою Андрій Садовий погодився, що у Львові є брак землі для кладовищ і заявив, що місто готове купувати ділянки в усіх, хто готовий їх продавати.

Влітку минулого року львів’яни реєстрували петицію, у якій наголошували на необхідності будівництва крематорію. Для того, аби підтримати цю ідею, депутатам Львівської міськради забракло голосів.

Згідно з соцопитуванням, більше половини містян хочуть крематорій у Львові. Для цього у мерії збираються виділити 2 га землі на території Голосківського цвинтаря. У бюджеті Львова-2020 заклали 1 млн грн на розробку проєкту майбутнього крематорію.

Львівський портал писав, що кремація померлих є суттєво дешевшою, ніж традиційне поховання. Детальніше про ідею спалювання померлих у Львові та думки фахівців із цього приводу читайте тут.

Щодо Львівщини, то станом на початок 2019 року вона увійшла до трійки областей України, яким потрібно облаштувати найбільше нових кладовищ.