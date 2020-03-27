Під час карантину на Львівщині знизився рівень злочинності

Під час карантину у Львові та області зменшилась кількість злочинів, однак поліція продовжує працювати в посиленому режимі. Про це сьогодні, 27 березня, під час брифінгу повідомив заступник керівника Нацполіції Львівщини Дмитро Міхалець, передає кореспондент Львівського порталу.

Рівень злочинності в області знизився, бо зменшилась кількость крадіжок.

«Зменшилась кількість крадіжок з поселень, бо практично всі знаходяться вдома. Також стало менше вуличних крадіжок, бо по місту на багато менше людей, ніж зазвичай. Після десятої години вечора вулиці майже безлюдні, переважно лише транспорт», – пояснив Дмитро Міхалець

Однак залишилось багато дзвінків на лінію «102», бо громадяни повідомляють про порушення правил обмежувальних заходів.

Також він зазначив, що правоохоронці працюють в посиленому режимі і готові до того, що вподовж двох тижнів може зрости кількість правопорушень.

«У людей можуть закінчитись гроші або інші речі. Вони вийдуть на вулиці, щоб знайти необхідне. Тому ми працюємо в посиленому режимі», – додав Дмитро Міхалець.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.