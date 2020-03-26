Субсидії на час карантину: все, що треба знати

На час коронавірусного карантину деяким українцям збільшать розмір субсидій, а ті, які залишились без роботи, зможуть отримати її за спрощеною процедурою. Відповідне рішення у середу, 25 березня, прийняв Кабінет Міністрів України. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі уряду.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що уряд забезпечив умови для зниження ціни на газ, збільшує розмір субсидії на комунальні послуги, а також спрощує порядок її надання. За його словами, субсидія на час коронавірусного карантину зросте орієнтовно на 300 грн.

«Уряд розуміє відповідальність та робить все, щоб обмежувальні заходи якнайменше вдарили по гаманцях громадян та економіці України. Ми, зокрема, забезпечили всі умови для зменшення ціни на газ, прийнявши рішення про зменшення оптової ціни на газ на 14%. Очікуємо відповідні рішення на місцях. Зараз ми збільшуємо субсидії на оплату комунальних послуг та спрощуємо порядок надання. В середньому збільшення субсидій для українських родин складатиме орієнтовно 300 грн», – розповів Денис Шмигаль і додав, що механізм має запрацювати після ухвалення Верховною Радою закону про Стабілізаційний Фонд.

Згідно з прийнятою постановою уряду, громадяни, які під час карантину втратили роботу, субсидію зможуть отримати за спрощеною процедурою. Для цього потрібно зареєструватися в службі зайнятості як безробітний. Субсидії надаватимуть на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості щодо їхнього перебування на обліку.

При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.

На час усього коронавірусного карантину Кабмін заборонив призупиняти видачу житлових субсидій. Крім, на наступний період субсидію призначатимуть автоматично усім домогосподарствам, які отримували її в опалювальному періоді 2019-2020 років.

«На час обмежувальних заходів розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50% соціальних нормативів у зв’язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, природним газом, гарячою водою тощо», – кажуть в уряді.

Також базовий відсоток плати за комунальні послуги не будуть збільшувати з 1 травня.

«У нас є базовий відсоток плати за комунальні послуги – 15%. Це так як сьогодні нараховується субсидія. Але з 1 травня планувалось встановлення 20%. Пропонуємо залишити 15%, оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість», – наголосила міністрка соціальної політики Марина Лазебна.

Зазначимо, що станом на 20 березня житлову субсидію на Львівщині отримують 170 601 домогосподарство, з них: у грошовій готівковій формі – 143 842 домогосподарства, у грошовій безготівковій формі – 26 759 домогосподарств.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він мав завершитись 3 квітня. Однак уряд продовжив карантин ще на три тижні – до 24 квітня.

Із початком карантину у Львові суттєво впав рівень оплати комунальних послуг. Станом на 23 березня мешканці оплатили лише 40% платіжок. Станом на 24 березня рівень оплати зріс до 56%.

Відтак львів’ян закликають оплачувати комунальні послуги, використовуючи при цьому онлайн-сервіси. Детальний перелік сервісів – за цим посиланням.