Коронавірусний карантин: львів’яни оплатили лише 40% комуналки

Станом на понеділок, 23 березня, львів’яни оплатили менше половини комунальних послуг. Про це Львівському порталу повідомили на Гарячій лінії міста.

Станом на 23 березня рівень розрахунку за житлово-комунальні послуги у Львові становить лише 40%. Тоді як у січні місто мало 100% оплати, у лютому – 89%.

«Своєчасна сплата необхідна для комфортного перебування мешканців вдома і стабільного функціонування міста. Якщо не буде повної оплати не буде можливості розрахуватись із працівниками, платити за електроенергію, за роботу ліфтів, та інші послуги і сплатити податки», – йдеться у повідомленні.

Відтак львів’ян закликають оплачувати комунальні послуги, використовуючи при цьому онлайн-сервіси. Детальний перелік сервісів – за цим посиланням.

Нагадаємо, нещодавно прем’єм-міністр Денис Шмигаль заявив, що на час коронавірусного карантину, який триватиме в Україні щонайменше до 3 квітня, деяким громадянам планують відшкодовувати частину плати за комунальні послуги.

Своєю чергою у Мінсоцполітики розповіли, що компенсацію витрат за комуналку пропонують встановити для 3 мільйонів домогосподарств. Її розмір становитиме близько 300 гривень. Відповідне рішення має прийняти уряд на найближчому засіданні.

Як писав Львівський портал, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.