Пандемія коронавірусу: 25 березня оголосили Днем молитви за Україну

Всеукраїнська Рада Церков підтримала заклик Папи Римського Франциска єднатися в молитві задля припинення епідемії коронавірусу у світі. Сьогодні, 25 березня, в Україні оголосили День молитви і посту. Про це Львівському порталу повідомили у Львівській Архиєпархії УГКЦ.

Всеукраїнська Рада Церков і релігійних організацій оголосила 25 березня Днем загальної молитви і посту за Україну. Сьогодні о 13:00 год. всіх вірян закликають долучитися до спільної молитви «Отче наш».

Зазначимо, задля припинення пандемії коронавірусу з ініціативою помолитися «Отче наш» о цій годині виступив Папа Римський Франциск.

«Закликаємо всіх віруючих звернутися до Всевишнього з молитвою про захист життя та здоров’я кожної людини, подання допомоги у боротьбі з пандемією, про лікарів та всіх, хто жертовно служить ближнім, про зцілення уражених хворобою, про мудрість і наснагу щодо вжиття практичних заходів для недопущення поширення коронавірусу в Україні та світі. Нехай Господь надихне кожного, особливо серед наділених владою, мудро і відповідально діяти щодо надання допомоги нужденним, хворим і особам літнього віку, розроблення плану підтримки самозайнятих осіб і тих сімей, які через карантин залишилися без засобів до існування», – вказано у заклику Всеукраїнської Ради Церков.

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Нагадаємо, священники УГКЦ із різних куточків України записали відеозвернення, у якому висловили вірянам свою підтримку і запевнили: зараз церквою стає кожна домівка, де лунає щира молитва. Переглянути відео можна ТУТ.

Як писав Львівський портал, через коронавірусний карантин у храмах Львова та області богослужіння не скасували. Втім глава УГКЦ закликав вірян утриматися від походів до церкви, дивитись літургії в онлайн-режимі, а прийшовши таки до храму, не цілувати ікони.

Поступово церкви по всій Україні перейшли на онлайн-трансляції богослужінь. Із детальним переліком храмів Львова різних конфесій, які проводять трансляції богослужінь, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нещодавно глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що за потреби всі храми готові стати шпиталями. Також він також висловив слова підтримки всім медикам і закликав бізнес долучитись до боротьби із COVID-19.