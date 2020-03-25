ОСТАННІ НОВИНИ

«Церквою зараз стає кожен дім». Священники УГКЦ записали відеозвернення до вірян

Наталя Дуляба

|

Священники УГКЦ із різних куточків України записали відеозвернення, у якому висловили вірянам свою підтримку і запевнили: зараз церквою стає кожна домівка, де лунає щира молитва. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті інформації УГКЦ.

«Напевно, ніхто із нас, священників, не міг собі уявити ситуації, коли б просив вірних не йти до храму Господнього, залишатися вдома, дистанціюватися та ізолювати себе від інших. Проте загроза пандемії коронавірусу, котра нависла над нашою країною, змушує нас вдаватися до крайніх і екстрених методів заради вашої ж безпеки. Просимо вас, залишайтеся вдома в особистій посиленій молитві», – кажуть священнослужителі у відеозверненні.

Священники додають: у такій складній ситуації зараз церквою стає кожна домівка, де лунає щира молитва.

«Сьогодні Церквою стає кожна домівка, де лунає молитва, кожне серце, яке прагне єдності з Христом і добра для всіх людей на Землі… Разом ми – сильні! Сьогодні, у час пандемії коронавірусу, ми, священники УГКЦ, хочемо, щоб Ви знали – ми з вами! Тому тримайте наші слова підтримки», – звертаються отці.

Нагадаємо, через коронавірусний карантин у храмах Львова та області богослужіння не скасували. Втім глава УГКЦ закликав вірян утриматися від походів до церкви, дивитись літургії в онлайн-режимі, а прийшовши таки до храму, не цілувати ікони.

Поступово церкви по всій Україні перейшли на онлайн-трансляції богослужінь. Із детальним переліком храмів Львова різних конфесій, які проводять трансляції богослужінь, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нещодавно глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що за потреби всі храми готові стати шпиталями. Також він також висловив слова підтримки всім медикам і закликав бізнес долучитись до боротьби із COVID-19.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив
Львівський портал
Анатомія вбивці. Спроби зрозуміти SARS-CoV-2 та знайти ліки, що можуть зменшити його вплив

Навіть незначні зміни у покращенні лікування можуть суттєво виправити ситуацію. Взаємозв’язки сучасного світу дуже до...

Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій
Омелян ШЕВЧУК
Телемедицина у Львові. Лікарі приступили до онлайн-консультацій

У період карантину проведення планових консультації у лікарнях Львова, нажаль, призупинено. Єдиним способом комунікації ...

«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...