«Церквою зараз стає кожен дім». Священники УГКЦ записали відеозвернення до вірян

Священники УГКЦ із різних куточків України записали відеозвернення, у якому висловили вірянам свою підтримку і запевнили: зараз церквою стає кожна домівка, де лунає щира молитва. Про це Львівському порталу повідомили у департаменті інформації УГКЦ.

«Напевно, ніхто із нас, священників, не міг собі уявити ситуації, коли б просив вірних не йти до храму Господнього, залишатися вдома, дистанціюватися та ізолювати себе від інших. Проте загроза пандемії коронавірусу, котра нависла над нашою країною, змушує нас вдаватися до крайніх і екстрених методів заради вашої ж безпеки. Просимо вас, залишайтеся вдома в особистій посиленій молитві», – кажуть священнослужителі у відеозверненні.

Священники додають: у такій складній ситуації зараз церквою стає кожна домівка, де лунає щира молитва.

«Сьогодні Церквою стає кожна домівка, де лунає молитва, кожне серце, яке прагне єдності з Христом і добра для всіх людей на Землі… Разом ми – сильні! Сьогодні, у час пандемії коронавірусу, ми, священники УГКЦ, хочемо, щоб Ви знали – ми з вами! Тому тримайте наші слова підтримки», – звертаються отці.

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Нагадаємо, через коронавірусний карантин у храмах Львова та області богослужіння не скасували. Втім глава УГКЦ закликав вірян утриматися від походів до церкви, дивитись літургії в онлайн-режимі, а прийшовши таки до храму, не цілувати ікони.

Поступово церкви по всій Україні перейшли на онлайн-трансляції богослужінь. Із детальним переліком храмів Львова різних конфесій, які проводять трансляції богослужінь, можна ознайомитися за цим посиланням.

Нещодавно глава УГКЦ Блаженніший Святослав заявив, що за потреби всі храми готові стати шпиталями. Також він також висловив слова підтримки всім медикам і закликав бізнес долучитись до боротьби із COVID-19.