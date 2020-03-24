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У Львові розроблять алгоритм піклування про тварин, господарів яких госпіталізовуватимуть із коронавірусом

Соломія Головіна

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У Львові напрацюють алгоритм піклування про домашніх улюбленців тих осіб, яких будуть госпіталізовувати у лікарні з кроронавірусом. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міської ради.

 

Цей алгоритм дій розроблятиме міський штаб із прийняття оперативних рішень в умовах загрози епідемії коронавірусної інфекції.

«Сьогодні ми обговорили питання, що робити з тваринами, господарі яких потраплять до лікарні із коронавірусом. Ми розпрацюємо варіанти вирішення цієї проблеми. Зокрема, я сьогодні проведу окрему нараду стосовно цього, щоб можна було напрацювати алгоритм дій у тих ситуаціях», – зазначила член міського штабу, заступниця міського голови з питань житлово-комунального господарства та інфраструктури Ірина Маруняк.

Зазначимо, на Львівщині коронавірус підозрюють у 86 людей, 40 із них перебувають вдома на самоізоляції, решта – у лікарні. Стан усіх хворих – середньої важкості або близький до задовільного, стан лише однієї пацієнтки наближений до важкого.

Коронавірус виявили у двох людей – львів’янина, який повернувся з Німеччини, та ще в однієї жінки, що перебувала в Австрії. Тривалий час детальної інформації про хвору у ЛОДА не мали. У чотирьох осіб, які раніше звернулися за допомогою медиків, лабораторно не виявили коронавірусної інфекції.

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