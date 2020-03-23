В Україні закривають усі аеропорти, крім «Борисполя»

Від 24 березня, з 12:00 год. громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Львівський портал.

Так, згідно з рішенням Уряду від завтра, 24 березня, з 12:00 громадянам заборонено покидати Україну з туристичною метою.

Також закривають усі аеропорти, крім «Борисполя»

«Діяльність усіх аеропортів, окрім Борисполя, – буде припинена. Це стосується виключно пасажирських перевезень. Виняток становлять заходи державної необхідності за окремими наказами відповідних міністерств», – зазначив прем’єр.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Нещодавно у МОЗ заявили, що не виключають можливості продовження карантину.

У ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати штрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.