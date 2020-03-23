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Безлюдний Львів під час карантину

Андрій Котенський

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Львів під час карантину спорожнів. У мережу виклали вражаючі фото безлюдного міста, яке покинули туристи, а самі львів’яни майже не виходять на вулицю.

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Світлини зроблено 22 березня 2020 року близько 12.00 дня. У цей час у центрі міста завжди було гамірно і черги туристів.

«Львів під час карантину: такий сумний та водночас такий красивий…», – підписав роботи Руслан Ливин.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави. Припинено авіасполучення і не курсують автобуси та потяги між містами.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. 20 березня мерія Львова дозволила накладати щтрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут. За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.

В Україні загалом підтвердили уже 73 випадків захворювання на коронавірус, три із них – летальні. На Львівщині коронавірус встановлено у двох людей, а підозрюють ще 94 осіб.

Фото: Руслан Литвин

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