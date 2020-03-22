Коронавірус в Україні. На патрулювання вулиць виїжджають військові

Збройні Сили України взаємодіятимуть з правоохоронними органами щодо забезпечення громадської безпеки під час карантину. Про це Львівському порталу повідомили у Міністерстві оборони України.

«В рамках проведення обмежувально-карантинних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню в Україні коронавірусної інфекції, з 22 березня 2020 року, у населених пунктах розпочнеться спільне патрулювання посиленими нарядами Військової служби правопорядку Збройних Сил України, що діятимуть у взаємодії з працівниками Нацполіції та військовослужбовцями Національної гвардії України», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, режим надзвичайної ситуації вже ввели Київ, Київська, Чернівецька, Житомирська, Дніпровська та Івано-Франківська, Донецька і Харківська області.

Нагадаємо, через поширення коронавірусу в Україні запровадили карантин ще з 12 березня. Він триватиме щонайменше до 3 квітня. Згодом у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території держави.

У Львові теж суттєво посилили карантинні заходи. Так, міська комісія ТЕБ і НС вирішила від 16 березня призупинити роботу всіх закладів, окрім продуктових магазинів, аптек та АЗС. Також не працюватимуть і автостанції Львова. За тим, чи дотримуються підприємці заборони, будуть стежити поліцейські, які патрулюватимуть у кожному районі міста.

20 березня мерія Львова дозволила накладати щтрафи за порушення карантину ще й деяким посадовцям та «муніципалам». Всі деталі – тут.

За порушення карантину Верховна Рада України ввела штрафи розміром від 17 000 до 170 000 гривень.