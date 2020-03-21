Гаряча лінія «Стоп-коронавірус» надала допомогу 328 львів’янам

Безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус» за три дні прийняла 328 дзвінків від львів’ян, які потребували кваліфікованої консультації медиків та подекуди навіть юридичної допомоги. Про це повідомив ініціатор call-центру, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

Спеціалісти гарячої лінії ведуть просвітницьку роботу щодо шляхів поширення інфекції та індивідуальних заходів безпеки, а також закликають людей залишатися дома, аби не наражати нікого на смертельну небезпеку.

Завдання лікарів-консультантів:

максимально зупинити львів’ян вдома. «Залишайтеся вдома» – так ризик захворіти самому або заразити когось менший

розвантажити диспетчерів «103» та лікарів львівських медустанов від панічних звернень

просвітницька робота щодо шляхів поширення інфекції, індивідуальних заходів безпеки

«Я постійно контактую з медиками обласної інфекційної лікарні і лікарні швидкої медичної допомоги… за їхніми словами зросла кількість звернень з легкими симптомами застуди, з температурою 37 °С.. Вже зараз лікарі реально перенавантажені. Саме тому ми об’єднали зусилля і запустили гарячу лінію «Стоп-коронавірус», – повідомив Ігор Васюник.

Яким чином працює Гаряча лінія Стоп-Коронавірус:

Дзвінки на гарячу лінію з усіх мобільних операторів – безкоштовні. На телефонних лініях одночасно працює група медиків, зараз до консультацій ще підключили юристів.

За словами Ігоря Васюника, найбільше львів’яни телефонують щодо симптомів і переважно це легка застуда, ГРЗ. Тут алгоритм медиків-консультантів дуже простий: питають симптоми, якщо в людини симптоми ГРЗ – дають контакт сімейного лікаря, пояснюють правила гігієни та необхідність самоізоляції та дотримання карантину, пояснюють які саме симптоми при коронавірусі, і якщо такі з’являться – що робити і куди дзвонити.

«Такий алгоритм дій обрали у всіх розвинених країнах: хворих з ГРЗ і на коронавірус з легким перебігом – залишають вдома на самоізоляції, госпіталізують лише з ускладненнями. Бо жодна, навіть найкраща система охорони здоров’я cьогодні не готова одночасно прийняти таку кількість хворих», – повідомив він.

Також на гарячу лінію «Стоп-коронавірус» надходить багато скарг від людей суто правового характеру: недотримання карантину громадськими закладами, скарги на роботодавців, які не відпускають з роботи з температурою. Дзвонять скаржаться, що відправляють у неоплачувану відпустку навіть працівників комунальних підприємств таких як «Львівелектротранс». З такими зверненнями вже працюють юристи.

Аби отримати фахову консультацію із питань коронавірусу достатньо зателефонувати за номером 0 800 208 868.

«Кожен в цій непростій ситуації може допомогти, навіть сидячи вдома на карантині чи в самоізоляції – це величезна допомога собі та іншим», – наголосив Ігор Васюник.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Також відомо, що Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.