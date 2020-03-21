ОСТАННІ НОВИНИ

Гаряча лінія «Стоп-коронавірус» надала допомогу 328 львів’янам

Андрій Котенський

|

Безкоштовна гаряча лінія «Стоп-коронавірус» за три дні прийняла 328 дзвінків від львів’ян, які потребували кваліфікованої консультації медиків та подекуди навіть юридичної допомоги. Про це повідомив ініціатор call-центру, громадсько-політичний діяч Ігор Васюник на своїй сторінці у Facebook.

 

Спеціалісти гарячої лінії ведуть просвітницьку роботу щодо шляхів поширення інфекції та індивідуальних заходів безпеки, а також закликають людей залишатися дома, аби не наражати нікого на смертельну небезпеку.

Завдання лікарів-консультантів:

  • максимально зупинити львів’ян вдома. «Залишайтеся вдома» – так ризик захворіти самому або заразити когось менший
  • розвантажити диспетчерів «103» та лікарів львівських медустанов від панічних звернень
  • просвітницька робота щодо шляхів поширення інфекції, індивідуальних заходів безпеки

«Я постійно контактую з медиками обласної інфекційної лікарні і лікарні швидкої медичної допомоги… за їхніми словами зросла кількість звернень з легкими симптомами застуди, з температурою 37 °С.. Вже зараз лікарі реально перенавантажені. Саме тому ми об’єднали зусилля і запустили гарячу лінію «Стоп-коронавірус», – повідомив Ігор Васюник.

Яким чином працює Гаряча лінія Стоп-Коронавірус:

Дзвінки на гарячу лінію з усіх мобільних операторів – безкоштовні. На телефонних лініях одночасно працює група медиків, зараз до консультацій ще підключили юристів.

За словами Ігоря Васюника, найбільше львів’яни телефонують щодо симптомів і переважно це легка застуда, ГРЗ. Тут алгоритм медиків-консультантів дуже простий: питають симптоми, якщо в людини симптоми ГРЗ – дають контакт сімейного лікаря, пояснюють правила гігієни та необхідність самоізоляції та дотримання карантину, пояснюють які саме симптоми при коронавірусі, і якщо такі з’являться – що робити і куди дзвонити.

«Такий алгоритм дій обрали у всіх розвинених країнах: хворих з ГРЗ і на коронавірус з легким перебігом – залишають вдома на самоізоляції, госпіталізують лише з ускладненнями. Бо жодна, навіть найкраща система охорони здоров’я cьогодні не готова одночасно прийняти таку кількість хворих», – повідомив він.

Також на гарячу лінію «Стоп-коронавірус» надходить багато скарг від людей суто правового характеру: недотримання карантину громадськими закладами, скарги на роботодавців, які не відпускають з роботи з температурою. Дзвонять скаржаться, що відправляють у неоплачувану відпустку навіть працівників комунальних підприємств таких як «Львівелектротранс». З такими зверненнями вже працюють юристи.

Аби отримати фахову консультацію із питань коронавірусу достатньо зателефонувати за номером 0 800 208 868.

«Кожен в цій непростій ситуації може допомогти, навіть сидячи вдома на карантині чи в самоізоляції – це величезна допомога собі та іншим», – наголосив Ігор Васюник.

Раніше Львівський портал повідомляв, що відомі львів’яни та підприємці об’єдналися для закупівлі обладнання для лікарень. З ініціативи громадсько-політичного діяча Ігоря Васюника у Львові запустили безкоштовну гарячу лінію «Стоп-коронавірус», де львів’яни можуть отримати кваліфіковану медичну консультацію від медиків.

Також відомо, що Львівська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги отримала три надсучасні апрати штучної вентиляції легень, які допоможуть рятувати життя людей при тяжкій пневмонії. У разі потреби їх застосовуватимуть для пацієнтів із коронавірусом.

Після цього у Львові три сервіси таксі – Uber, Bolt та Uklon зголосилися на час карантину безкоштовно возити на роботу медиків, які працюють із пацієнтами з підозрою на коронавірус.

Нагадаємо також, що у Центрі соціальних служб соціального обслуговування, що на вул. Театральна, 10 працює пункт збору для допомоги одиноким потребуючим людям під час карантину. Там приймають продукти харчування та засоби особистої гігієни.

Реклама партнерів
Загрузка...

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора
Соломія ГОЛОВІНА
«Лис Микита» – це казка про український олігархат, – Віталій Роздайгора

130-річна казка Івана Франка «Лис Микита» отримала нове життя на сцені Львівської національної опери. Прем’єрна сучасна ...

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж
Анастасія ПИЖ
«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і вводить обмеження на оптовий продаж

«АТБ» подвоює складські запаси продуктів і проводить заходи щодо захисту покупців від спекулянтів і панікерів. В компані...

Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись
Ольга ДЕНИСЯКА
Коронавірус: лікарі спростували міфи та розповіли, як вберегтись

ГО «Інститут просвіти» спільно із лікарями-інфекціоністами підготувала поради про те, як вберегтись від коронавірусу та ...

Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Що робити, якщо у вас підозра на коронавірус

Усі медичні заклади Львівської області переведено в режим карантину. Планова госпіталізація хворих призупинена, лише нев...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів
Загрузка...