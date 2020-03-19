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Шахти Львівщини також пішли на карантин

Соломія Головіна

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ДП «Львіввугілля» на своїй сторінці у Facebook поінформувало, що шахти області з 18 березня переводять на режим підтримки життєдіяльності, а робота всіх відокремлених підрозділів припиняється.

 

«Оскільки неможливо забезпечити реалізацію рішень Уряду щодо протидії коронавірусу в умовах ведення виробничої діяльності, а головне – це здоров’я і життя працівників: роботу усіх відокремлених підрозділів – припинити, шахти перевести на режим підтримки життєдіяльності», – мовиться у повідомленні.

Отож, кожен відокремлений підрозділ має скласти список працівників необхідних для чергового режиму, решта відправляються у оплачувані (за наявності) відпустки з 18.03.2020 по 03.04.2020.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

Водночас у Львівській області підозра на коронавірус є у 26 людей.

Нагадаємо, у ніч на 17 березня уряд ввів жорсткіші заборони по всій території України через поширення коронавірусу. Зокрема, в державі заборонили зібрання більше 10 десятьох людей, в тому числі й релігійні. Також роботу припиняють ТРЦ, ресторани, спортзали та деякі маршрутки. Працювати й надалі зможуть лише продуктові магазини, АЗС, банки та аптеки. Електротранспорт курсуватиме з обмеженнями. Із повним переліком нових заборон можна ознайомитися за цим посиланням.

Під час позачергово засідання сесії Верховної Ради 17 березня народні обранці вирішили ввести штрафи за порушення карантину від 17 000 до 170  000, детальніше читайте тут. Окрім цього, вони запровадили податкові та адміністративні пільги для бізнесу на час карантину.

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