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ВООЗ почала випробовувати вакцину від коронавірусу

Соломія Головіна

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У Всесвітній організації охорони здоров’я заявили про початок випробувань вакцини від коронавірусу SARS-Cov-2. Про це повідомляє Громадське.

 

«Перше випробування вакцини почалося, всього через 60 днів після передачі генетичної послідовності коронавірусу. Це неймовірне досягнення», – заявив глава організації Тедрос Аданом Гебреісус.

Він також закликав всі країни «застосовувати комплексний підхід з метою уповільнення передачі COVID19».

«Такий підхід рятує життя і економить час на розробку вакцин і методів лікування», – додав Гебреісус.

Як повідомляв Львівський портал, за останніми даними в світі виявили понад 213 тисяч випадків захворювань на коронавірус.

Раніше ми інформували, що у  двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я зафіксували коронавірус: це перші випадки зараження коронавірусом серед співробітників ВООЗ в Женеві, Швейцарії.

Як відомо, в Україні станом на вечір 18 березня офіційно зафіксовано 16 хворих на коронавірус: Чернівецька (10), Житомирська (1), Київська (2), Донецька (1) області та м. Київ (2). Два випадки стали смертельними: у Житомирській області померла 71-річна жінка33-річна жінка у Чернівецькій області.

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