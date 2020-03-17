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Двоє співробітників ВООЗ заразилися коронавірусом

Ольга Денисяка

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У двох співробітників Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) зафіксували коронавірус. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

 

Офіційний представник Всесвітньої організації охорони здоров’я, яка веде глобальну боротьбу з пандемією коронавірусу, заявив 17 березня, що у двох їхніх співробітників було підтверджено зараження коронавірусною інфекцією.

Це перші випадки зараження коронавірусом серед співробітників ВООЗ в Женеві, Швейцарія.

«Співробітники покинули офіс, а вже вдома виявили симптоми. Їх перевірили і підтвердили COVID-19. Тому у нас є два підтверджених випадки», – заявив представник ВООЗ Крістіан Ліндмайер.

Він підкреслив, що в штаб-квартирі ВООЗ працюють близько 2400 співробітників і консультантів, і більшість з них вже перейшли на віддалену роботу.

Відзначається, що в Швейцарії зафіксовано понад 2200 випадків коронавірусу, тому урядом було вжито низку заходів, включаючи мобілізацію 8 000 військовослужбовців для боротьби з поширенням інфекції.

Львівський портал повідомляв, що у світі вже зафіксовано понад  180 тисяч випадків захворювань на коронавірус.

Тим часом в Україні вже зафіксували сім випадків зараження коронавірусом. Один з них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині. Із підозрою на коронавірус на Львівщині ізолювали вісьмох осіб.

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