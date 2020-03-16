Приготувати антисептик у домашніх умовах: рецепт від ВООЗ

Через коронавірус українці у паніці «змітають» із полиць магазинів не лише продукти для карантину, а й медикаменти. Великим попитом стали користуватись маски та антисептики для рук. Втім їх обох можна виготовити у домашніх умовах: маску можна зшити із марлі, а рецептом приготування ефективного антисептичного засобу поділилась Всесвітня організація охорони здоров’я. Про це пише УП.Життя.

Для приготування антисептика знадобляться такі інгредієнти:

Етанол 96% (8333 мл) або ізопропіловий спирт (7515 мл)

Перекис водню 3% (417 мл)

Гліцерин 98% (145 мл)

В 10-літровий бутель спершу заливаємо спирт, додаємо перекис водню, далі – гліцерин (посудину з-під нього варто ополоснути водою, аби змити те, що лишилося на стінках).

Далі доливаємо кип’ячену та охолоджену або ж дистильовану воду (скільки вміститься до верху).

Посудину швидко закриваємо, аби антисептик не вивітрювався та легенько збовтуємо або перемішуємо дерев’яною лопаткою.

Готовий антисептик слід одразу розлити у флакони та залишити на 72 години. Цей час потрібен для того, аби знищити спори мікроорганізмів, які могли бути у тарі.

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До антисептика можна додати речовини, які його забарвлять або ароматизують, однак у ВООЗ робити цього не радять, аби уникнути алергії.

Аби дезінфікуючий засіб був менш липким, можна зменшити (або навіть замінити) кількість гліцерину. Його додають для того, аби захистити руки від пересушування.

Замінити його можна іншим зволожуючим або пом’якшуючим компонентом, який розчиняється у воді та спирті, нетоксичний та не викликає алергії.

Як повідомляв Львівський портал, в Україні офіційно зафіксували п’ять випадків зараження коронавірусом. Один із них став смертельним: у Житомирській області померла 71-річна жінка, яка нещодавно повернулася з Польщі та протягом тижня гостювала на Львівщині.

Станом на 15 березня на Львівщині із підозрою на коронавірус ізолювали вже вісьмох людей.

Через загрозу поширення коронавірусу в Україні ввели карантин на три тижні до 3 квітня. Детальніше про обмежувальні заходи у Львові та області читайте за цим посиланням.