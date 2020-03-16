Нове провалля біля Стебника показали з висоти пташиного польоту

Нову вирву, глибиною близько 100 м, яка днями утворилась біля міста Стебник, що поруч із Трускавцем, зняли із висоти пташиного польоту. Відео з дрона у Facebook опублікували «Панорами з неба».

Про те, що біля Стебника утворилось нове провалля, стало відомо 15 березня. Внаслідок події ніхто не постраждав. Попередньо відомо, що глибина вирви становить близько 100 м, а площа – 150 на 50 м (7500 кв м).

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Посадовці відразу заявили, що провалля є динамічним, тож порода може рухатися. Відтак дорогу Дрогобич – Трускавець перекрили. Об’їзд транспорту відбувається через Стебник і Борислав. Зміни в русі введуть і для деяких рейсових автобусів.

За місцем, де виникла нова діра в землі, цілодобово стежитимуть надзвичайники і поліція.

Нагадаємо, вперше карстова порода біля Стебника провалилася три роки тому: це сталося внаслідок обвалу у шахтах «Полімінералу». Геологи передбачали, що надалі порода буде обвалюватися. Причиною виникнення проваль вважають неналежну консервацію шахт із видобутку калійної солі.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 30 вересня 2017 року на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території села Модричі Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

В екоінспекції Львівщини заявляли про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви. Так, 2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також мова йшла про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть утворитися нові карстові провалля. Відтак міський голова Стебника Петро Старосольський наполягав, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха. Восени 2019 року Петро Старосольський далі бив на сполох через те, що частина Стебника може піти під землю.

На ліквідацію наслідків провалля біля Стебника Львівщина просила у Кабміну більше 214 мільйонів гривень. За ці кошти мали б перенести дорогу, лінії електропередач та водогін.

Втім Кабмін виділив 20,5 мільйона гривень на перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» за межі гірничого відводу, також вдалося перенести й лінії електропередач. Натомість до будівництва дороги в обхід провалля так і не розпочали.

Своєю чергою у Держекоінспекції Львівщини ще торік розводили руками, посилаючись на те, що проблеми зі стебницьким проваллям не можуть вирішити через брак фінансування.

Фото, відео: Панорами з неба