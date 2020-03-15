Біля Стебника утворилося нове провалля

Біля Стебника Дрогобицького району Львівської області сьогодні, 15 березня, утворилося нове провалля. Про це на своїй сторінці у Facebook написав заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

За його словами, провалля утворилося 15 березня близько 11:00 год. Внаслідок цього ніхто не постраждав.

«За попередніми даними, площа провалля близько 150 на 50 метрів, глибина – близько 100 метрів. Наразі нове провалля динамічне, порода може рухатися, тому дорога Дрогобич-Трускавець буде перекрита», – написав посадовець.

При цьому Юрій Холод додав, що на місці вже присутні всі відповідні органи місцевої влади, одразу ж виїхали зі Львова представники департаменту екології ЛОДА, надзвичайники, геологи.

«Прошу всіх дотримуватися правил техніки безпеки, не їхати дивитися, не підходити близько, адже це зона підвищеної небезпеки», – наголосив заступник голови Львівської ОДА.

Нагадаємо, вперше карстова порода біля Стебника провалилася 3 роки тому: це сталося внаслідок обвалу у шахтах «Полімінералу». Геологи передбачали, що надалі порода буде обвалюватися.

Як повідомляв Львівський портал, у ніч на 30 вересня 2017 року на Львівщині пройшов незначний землетрус. Згодом на території села Модричі Дрогобицького району відбувся обвал карстової породи діаметром 200 метрів, глибиною 30 метрів.

В екоінспекції Львівщини заявляли про те, що площа провалля, яке утворилося після землетрусу, буде збільшуватися, більше того – можливі і нові зсуви. Так, 2 листопада 2017 року біля Трускавця сталося нове карстове провалля. У вирву потрапила ріка Вишниця. Після цього річку «заховали» у трубу, щоби провалля не розмивалося й далі.

Також мова йшла про те, що вздовж дороги Східниця–Пісочне можуть утворитися нові карстові провалля. Відтак міський голова Стебника Петро Старосольський наполягав, що через ситуацію із карстовими проваллями місто необхідно визнати зоною екологічного лиха. У жовтні 2019 року Петро Старосольський далі бив на сполох через те, що частина Стебника може піти під землю.

На ліквідацію наслідків провалля біля Стебника Львівщина просила у Кабміну більше 214 мільйонів гривень. За ці кошти мали б перенести дорогу, лінії електропередач та водогін.

Втім Кабмін виділив 20,5 мільйона гривень на перенесення магістрального водогону «Гірне – Дрогобич» за межі гірничого відводу, також вдалося перенести й лінії електропередач. Натомість до будівництва дороги в обхід провалля так і не розпочали.

Своєю чергою у Держекоінспекції Львівщини розводять руками, посилаючись на те, що проблеми з стебницьким проваллям не можуть вирішити через брак фінансування.

Фото: Facebook/Юрій Холод